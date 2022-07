In bici di notte sull’argine, muore un 16enne investito da un’auto a San Benedetto Po

SAN BENEDETTO PO Stava pedalando verso casa insieme a un paio di amici quando è stato investito da un’auto. Per S.K., un 16enne di origini indiane residente a San Benedetto Po non c’è stato purtroppo nulla da fare. La tragedia si è consumata poco prima della mezzanotte di ieri sulla Sp 42, la strada arginale che collega San Benedetto Po alla frazione di Portiolo. Il giovane che avrebbe compiuto 17 anni la prossima settimana, era in sella a una bicicletta e stando ai primi accertamenti sarebbe stato in compagnia di altri due ragazzi. Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente è privo di illuminazione. Il giovane è stato investito da un’auto, una Toyota Rav 4 condotta da una donna, e scaraventato nella scarpata. L’allarme scattava immediato e poco dopo sul posto intervenivano i mezzi del 118 con i vigili del fuoco a illuminare la zona per permettere di localizzare il corpo del ragazzino. Purtroppo i soccorsi per lui erano vani: il 16enne infatti risultava deceduto sul colpo. I carabinieri procedevano quindi con i rilievi di legge. La salma del giovane si trova attualmente nelle sale mortuarie del Calo Poma a disposizione dell’autorità giudiziaria.