In dirittura d’arrivo i lavori in piazza San Luigi a Castiglione

CASTIGLIONE – Nei giorni scorsi è stato portato a termine il primo lotto dei lavori per il rifacimento del manto stradale di piazza San Luigi. Nel dettaglio, tale tranche di interventi ha interessato l’acciottolato carrabile tra la ex banca Intesa e la farmacia comunale, per arrivare fino all’intersezione che comprende via Marta Tana e viale Maifreni.

«Questo tratto – spiega Andrea Dara, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici – era il più urgente da completare, perché si rischiava di avere, ancora per molto tempo, la nostra città divisa in due dal punto di vista del traffico. In questo modo, la viabilità in centro è tornata alla normalità con la possibilità anche di girare nuovamente lungo via Battisti».

L’intera opera, il cui costo complessivo si aggira sui 325mila euro, stando a quanto annunciato dagli uffici municipali, dovrebbe concludersi tra la fine di agosto ed i primi giorni di settembre, e comunque nei tempi prestabiliti.

A seguire, la seconda parte dei lavori, invece, riguarderà il tratto dinanzi al sagrato della basilica: per intenderci, quello attualmente ricoperto con l’asfalto e che è stato protagonista della partenza della recente cronometro del Giro d’Italia. Questi interventi, di concerto con le aziende coinvolte nella riqualificazione, sono stati pianificati, in sinergia con l’amministrazione aloisiana, proprio nel periodo estivo, approfittando della chiusura delle scuole e di molte attività locali per ferie, in modo da arrecare meno disagi possibili alla collettività.