In bici dal borgo di Fossato a quello di Grazie per la festa dell’Assunta

RODIGO (Fossato) – Festività di Ferragosto tra spiritualità, attività motoria e rispetto della tradizione gastronomica. Anche quest’anno in occasione dell’Antica Fiera di Grazie un nutrito gruppo di appassionati dell’associazione “Amici di Fossato” hanno percorso in biciclette il tratto di strada che divide il borgo rodighese di Fossato da quello curtatonense di Grazie.

Una pedalata di prima mattina che è stata resa ancor più carica di significato religioso in quanto lungo il tracciato, prima ancora di partecipare al rito della Santa Messa celebrata nel santuario dell’Assunta, partecipanti hanno recitato il Santo Rosario.

Il ritorno al punto di partenza, dopo gli immancabili assaggi dei prodotti tipici proposti a Grazie, è stato reso ancor più coinvolgente grazie ad gustoso momento conviviale. Un allegra tavolata dove il ruolo di protagonista è stato svolto da una grigliata mentre tra un boccone e l’altro ed un fresco sorso di vino ha trovato posto anche il ricordo degli emozionanti momenti vissuti in Fiera da ogni singolo “amico di Fossato”.