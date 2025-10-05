In sella a una bici rubata: denunciato per ricettazione

ROVERBELLA Durante un normale controllo, i Carabinieri della Stazione di Roverbella hanno fermato e controllato un 23enne del luogo mentre era a bordo di una bicicletta.

I Carabinieri, però, giorni prima avevano ricevuto una segnalazione di furto di una bicicletta, poi formalizzata dal proprietario.

La bicicletta in questione, in possesso del 23nne, aveva dei segni particolari menzionati nella denuncia di furto.

Il soggetto controllato non ha saputo fornire, ai Carabinieri, utili informazioni circa l’acquisto del velocipede, motivo per cui il mezzo è stato posto sotto sequestro, e successivamente riconosciuto e restituito al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di ricettazione.