Indagato per violenza sessuale su minore va a casa della vittima per farla ritrattare

CASTEL GOFFREDO Alle ore 16.15 circa di giovedì 4 febbraio i Carabinieri della Stazione di Castel Goffredo, a seguito di richiesta telefonica di soccorso, intervenivano in un’abitazione del luogo poiché un uomo si era introdotto al suo interno con la forza. Giunti sul posto, i militari constatavano che l’uomo, dopo essersi introdotto con violenza nell’abitazione di suoi connazionali ex amici di famiglia, minacciava, in presenza della madre, una ragazza minore intimandole di non conferire innanzi al giudice per dei fatti accaduti nell’anno 2019 per i quali l’uomo è indagato e nella fattispecie per il reato di violenza sessuale su minore. Successivamente, l’uomo, aggrediva il fratello della ragazzina, anche lui minorenne, giunto in soccorso della sorella, colpendolo con un calcio e procurandogli una contusione al ginocchio sinistro per una prognosi di 8 giorni medicata all’ospedale di Asola.

L’uomo, M.K. 44enne originario dello Sri Lanka e residente a Castel Goffredo, è stato tratto in arresto in quanto responsabile dei reati di violazione di domicilio, lesioni personali e induzione a rendere dichiarazioni mendaci d’innanzi all’Autorità Giudiziaria.

Dopo essere stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere, nella mattinata di ieri 5 febbraio è stato condotto d’innanzi all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo. Il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto e rilasciato l’uomo al quale è stato posto il divieto di avvicinamento alla minore.