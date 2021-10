Infortunio a Luzzara, ferito operaio residente a Suzzara

CODISOTTO Un operaio di 43 anni, T.P., residente a Suzzara, è rimasto seriamente ferito alle braccia in un infortunio sul lavoro accaduto nella tarda mattinata in un’azienda metalmeccanica a Codisotto di Luzzara. L’intervento dei soccorsi è scattato poco dopo mezzogiorno in via Sivelli, nel paese della Bassa. L’operaio, forse nel movimentare un carrello con all’interno dei pezzi di metallo allo stato grezzo, ha perso parte del carico, che è caduto sulle braccia dell’uomo. Le sporgenze dei pezzi metallici hanno provocato traumi e soprattutto ferite da taglio. Sono stati i colleghi, accorsi alle invocazioni di aiuto dell’infortunato, a prestare le prime cure. Poi sono stati raggiunti dagli operatori della Croce rossa di Guastalla e dal personale dell’autoinfermieristica. Dopo le prime cure, il ferito è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla per completare le medicazioni e gli accertamenti clinici. L’operaio ha riportato traumi piuttosto seri alle braccia, ma non sembrano essere stati lesionati organi vitali. Non risulta in pericolo di vita.