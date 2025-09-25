Infortunio a San Giorgio: operaio si schiaccia una gamba lavorando con un muletto

SAN GIORGIO BIGARELLO Infortunio sul lavoro oggi alle 16.45 alla Unoeurope srl, dita con sede in strada Legnaghese nel territorio di San Giorgio Bigarello. Un operaio mentre stava lavorando all’interno di un capannone, rimaneva con una gamba schiacciata tra un bancale ed un muletto. Sul posto interveniva personale sanitario che trasportava l’infortunato, un 40enne pakistano residente a Mantova, presso l’ospedale civile di Mantova in codice giallo. A seguire per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri e personale dello Spsal di Ats Val Padana.