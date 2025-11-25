Ingra Brozzi S.p.A., Una lunga storia di impegno e qualità fin dal 1951

Specializzata nella lavorazione di grassi animali, l’azienda è oggi una consolidata realtà industriale leader nel proprio settore

VIADANA – Ingra Brozzi Spa, specializzata nella lavorazione di grassi animali, è oggi una realtà industriale leader nel proprio settore. L’acronimo “Ingra”, Industria Nazionale Grassi Raffinati Alimentari, è seguito da Brozzi, cognome della famiglia che ha dedicato la propria vita alla realizzazione di ciò che l’azienda ha raggiunto oggi giorno. Oliviero, Enrico e Walter sono i fratelli che hanno fondato l’impresa che attualmente è saldamente guidata dalle nuove generazioni: Franco, Piergiorgio, Barbara e Marco. Tutto cominciò dalla salumeria. Negli anni ’20, Dante Brozzi con la moglie Dirce avviarono due negozi a Cogozzo e a Viadana. Conoscevano il loro mestiere, i salami e le salamelle a regola d’arte, impossibile rinunciare alla prelibatezza dei loro prodotti. Nel 1947 fiorisce la terza macelleria a Viadana nella centralissima via Cavallotti.

Erano anni di autentico boom della macellazione suina ed ecco l’idea vincente dei tre fratelli: la lavorazione dei grassi per ricavarne lo strutto. Nel 1951 nasce Brozzi F.lli come società di fatto, viene trasformata in società in nome collettivo nel 1964 e successivamente nel 1976 diventa Ingra Brozzi Società per Azioni. Dal 1970 è inoltre operativo anche un secondo stabilimento, con sede a Concordia sulla Secchia in provincia di Modena, specializzato nel settore zootecnico e pet-food. Ingra Brozzi spicca a livello mondiale per la realizzazione di un’ampia gamma di prodotti destinati a quattro grandi settori: alimentazione umana, alimentazione per animali da reddito e da compagnia, oleochimico e biodiesel. In particolare per quanto concerne la prima branca aziendale la vocazione alimentare è sempre stato un focus della famiglia Brozzi fin dal 1920 quando proponevano preparazioni a base di carne suina nella gastronomia del paese. Oggi Ingra Brozzi Spa è autorizzata ad operare in ambito alimentare con Bollo Ue IT159L e rappresenta una realtà di primo piano leader nel panorama italiano ed europeo della produzione di strutto. L’attività principale consiste nell’acquistare da macelli e laboratori di sezionamento la materia prima “grasso suino”, ricavata dalle differenti sezioni anatomiche del maiale. Il grasso suino è colato a caldo per la produzione di strutto greggio e ciccioli suini.

Successivamente al trattamento termico lo strutto greggio può essere sottoposto ad una serie di trattamenti al termine dei quali si ottiene lo strutto raffinato. Ad integrare la produzione dello strutto, Ingra Brozzi Spa ha sviluppato una gamma di prodotti per accontentare le esigenze specifiche dei propri clienti come i condimenti animali (miscele di grassi emulsionati), condimenti vegetali ed oli.

Ma come detto l’azienda offre prodotti anche per i settori della zootecnia e petfood. La salute e il benessere animale vengono ricercati prima di tutto attraverso un’alimentazione sana, nutriente e bilanciata. Un sistema di nutrizione ottimale deve riprodurre, quanto più fedelmente possibile, una dieta naturale in linea con la genetica degli animali, nel rispetto dei principi cardine della loro alimentazione. La gamma di prodotti Ingra Brozzi Spa è in grado di soddisfare al massimo le esigenze di animali sia da reddito che da compagnia mediante prodotti di primissima qualità quali: farine proteiche animali ad elevato tenore proteico ricche di amminoacidi essenziali dall’alto valore biologico; grassi di origine animale facilmente assimilabili comprendenti un’ampia gamma di acidi grassi essenziali. L’aroma ricco e il sapore intenso delle farine e dei grassi progettati per l’alimentazione degli animali rende irresistibile il mangime finito.

Nel settore tecnico i grassi animali possono essere utilizzati: nell’industria chimica, cosmetica, farmaceutica, meccanica e nella produzione di biocombustibili.

Nell’industria chimica trovano impiego per la produzione di glicerolo, acidi grassi, cere, stearine e stearati e per la formulazione di cere, pitture e vernici. Nell’industria cosmetica e farmaceutica sono ottimi leganti ed addensanti per creme e lozioni. Nell’industria meccanica possono essere utilizzati come lubrificanti.

Se impiegati per la produzione di energia in motori endotermici sono da assimilare all’olio combustibile ma risultano più puliti.La direzione promuove, da sempre, politiche, pratiche ed attività che mirano a coniugare competitività aziendale, tutela dell’ambiente, efficienza nell’uso delle risorse ed equità sociale. Con questa attenzione e professionalità Ingra Brozzi guarda con grandi prospettive al futuro.

Il prodotto principe, lo strutto: ricavato da materie prime selezionate e sottoposte a processo di colatura e raffinazione

Lo strutto è un grasso alimentare che si ottiene dalle parti grasse del maiale mediante estrazione a caldo. Il grasso suino riguarda due depositi lipidici diversi dell’animale. Il tessuto adiposo esterno dove è presente la cotenna e che si distingue per essere più fibroso e consistente. Il tessuto adiposo interno surrenale e viscerale senza cotenna con una consistenza molto meno solida. L’impiego dello strutto in Italia ha origini antichissime, si hanno testimonianze che etruschi e popolazioni latine antiche usavano lo strutto come principale tipo di grasso per cucinare.

Quando nell’Alto Medioevo si diffonde la cultura germanica e con essa il suo sistema alimentare, lardo, sugna e burro diventano il simbolo dell’incontro tra cultura germanica e cultura romana, «il lardo diventa il grasso per eccellenza anche della cucina aristocratica e perfino l’alimentazione monastica, così severa nei confronti dei consumi carnei, si adegua all’uso generale». La definizione legale di “strutto” è stata inserita nell’articolo 32 del regio decreto legge 2033 del 1925, poi modificata dal Regolamento 853/2004/CE. L’elevato punto di fumo lo rende ideale per la frittura e la lavorazione a caldo degli alimenti in quanto mostra una stabilità alle alte temperature, superiore a tutti gli oli vegetali. Lo strutto raffinato “Ingra Brozzi” è un prodotto ricavato da materie prime rigorosamente selezionate sottoposte a processo di colatura e di raffinazione per migliorarne ulteriormente le caratteristiche chimico fisiche. Prodotto inodore, insapore e deacidificato può essere utilizzato nell’industria della panificazione, per prodotti da forno e nell’industria dolciaria. Lo strutto rende friabile la massa del glutine, rallenta la perdita di umidità e conferisce fragranza al prodotto finito. È particolarmente adatto alla produzione di pani tipici, pizze, focacce, piadine, brioches e per fritture croccanti e asciutte. È ideale per dorare ed insaporire la carne nelle sue diverse preparazioni ed in generale in tutte le preparazioni alimentari dove è richiesto un grasso puro, neutro, inodore, insapore e incolore. Tra le ricette tradizionali italiane contenenti lo strutto vi sono la piadina romagnola, l’erbazzone reggiano, le tigelle modenesi, i cannoli siciliani, le sfogliatelle ed il casatiello napoletano.