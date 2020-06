Innamorati della stessa ragazza litigano a colpi di machete: gravi due giovani

CASALMORO – Probabilmente un regolamento di conti per questioni amorose quello avvenuto all’alba di oggi, 13 giungno, a Casalmoro e quasi terminato in tragedia. I Carabinieri di Castel Goffredo, sono intervenuti a Casalmoro nel piazzale antistante il bar “Les Follies”, dove hanno trovato uno scenario “surreale”: macchie di sangue ovunque, per terra e vestiti intrisi. E’ quasi mezzanotte e pochi minuti prima per motivi presumibilmente riconducibili a problematiche sentimentali, legate alla stessa ragazza, scoppia una lite tra due persone, E.E.A.E, 22enne egiziano residente nel limitrofa provincia di Brescia e F.A, 20enne residente a Canneto sull’Oglio. La lite degenera e il ragazzo egiziano, insieme ad altri quattro complici in corso di identificazione, accerchiano ed aggrediscono il malcapitato. Spunta un machete con il quale la vittima viene colpita ripetutamente e lasciata agonizzante a terra. I primi ad intervenire sono proprio i titolari del bar “Les Follies” che soccorrono il malcapitato e chiedono l’intervento sia dei Carabineiri e che dei sanitari del 118 che trasportano il ferito presso l’Ospedale Civile di Castiglione delle Stiviere con “ferite multiple da taglio da aggressione fisica con anemizzazione” dove viene ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. Anche l’aggressore durante la colluttazione riporta una “frattura pluriframmentaria del metacarpo ed ampia ferita” e anche lui viene trasportato presso l’ospedale di Mantova, dove è tuttora ricoverato. I militari, dopo aver ascoltato le versioni di tutti i testimoni pr esenti, hanno proceduto al sequestro dei vestiti, e dei cellulari dei due giovani per poter meglio ricostruire la dinamica dei fatti. Sono ancora in corso le ricerche degli altri complici e del machete utilizzato nell’aggressione. E.E.A.E, è stato deferito dell’A.G. di Mantova alla quale dovrà rispondere di lesioni personali aggravate in concorso.