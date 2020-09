Intervento su strada Mantova Termine lavori entro dicembre

MANTOVA – Marmirolo Ripartono i lavori di riqualificazione di strada Mantova (ex statale 236) a Marmirolo. Dopo l’intervento del 2018 che ha interessato il tratto di ex Goitese che va dall’incrocio con via Rippa all’incrocio con via Ferrari, adesso il cantiere si sposta in direzione opposta, ovvero nel tratto che va dall’incrocio con via Rippa (che sarà a sua volta oggetto di riqualificazione) fino all’altezza del Molino Magri. I lavori sono stati assegnati nel mese di agosto alla ditta Ferro Srl di Nogara, mentre la consegna è stata effettuata martedì scorso. L’inizio del cantiere è previsto per l’inizio della prossima settimana e la durata dei lavori è quantificata in circa 80 giorni, prevedendo, quindi, che il termine sia intorno alla metà di dicembre.

«L’intervento si pone in continuità con il primo lotto concluso negli scorsi anni e riguarda il rifacimento dei marciapiedi con contestuale abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione della ciclabile già esistente, la posa dell’asfalto e della nuova segnaletica e il miglioramento dell’innesto su via Rippa in termini di attraversamento pedonale e sicurezza viabile in generale. Verrà rimosso il semaforo, da anni ormai inutilizzato, e l’illuminazione pubblica sarà riqualificata sulla falsariga dell’altro tratto di strada già riqualificato – spiegano dal Comune -. Nel corso dei lavori saranno inoltre rifatti i sottoservizi, in particolare le condotte delle acque meteoriche. L’importo dei lavori è complessivamente di circa 96mila euro. I lavori di riqualificazione di strada Mantova è un tassello di un più ampio progetto di riqualificazione dell’ingresso di Marmirolo, un tempo insistente sulla Goitese e ora inserito a pieno titolo nel contesto urbano del paese. È infatti previsto e attualmente in fase di progettazione in vista della primavera del prossimo anno un nuovo studio della viabilità di via Rippa fino all’intersezione con via Ferrari. Anche in questo caso sarà ristudiata la viabilità, verranno introdotte soluzioni per ridurre la velocità e la stessa via Rippa – una delle arterie principali per raggiungere il centro del paese – sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione.