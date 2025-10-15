Dal Comune di Castiglione in arrivo contributi per le bollette del servizio idrico

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Con un avviso sui propri canali istituzionali, il Comune di Castiglione ha reso nota la possibilità di richiedere un’agevolazione sulle tariffe del servizio idrico integrato. In altre parole, l’amministrazione comunale ha deliberato l’assegnazione di un contributo una tantum, sotto forma di abbattimento direttamente della bolletta dell’acqua, a favore di famiglie in situazione di difficoltà economica. Le risorse messe a disposizione a tal fin ammontano a più di 11mila euro, quali parte del fondo di solidarietà per sgravio bollette. Per poter fare richiesta del contributo, oltre ad essere residenti nel Comune di Castiglione alla data di pubblicazione del bando, serve essere in possesso dei seguenti requisiti: un Isee non superiore a 15mila euro; un contratto per la fornitura del servizio idrico integrato (acquedotto o fognatura e depurazione) ad uso domestico singolo o condominiale, con specifico riferimento all’abitazione di residenza sul territorio aloisiano; essere inquilini dell’intestatario dell’utenza o fornitura, a cui corrispondano una quota parte del consumo idrico; essere tutori o amministratori di sostegno degli intestatari della fornitura. L’agevolazione verrà assegnata agli ammessi in graduatoria in base all’indicatore Isee in ordine crescente, con precedenza al valore più basso. In caso di successo della domanda presentata, fa sapere la responsabile del procedimento. la dott.ssa Sara Belluzzi, è previsto un contributo singolo in proporzione alla spesa sostenuta nell’anno 2024 e fino ad un massimo di 120 euro, che verrà assegnato tramite abbattimento del costo della bolletta del servizio idrico integrato emessa nel 2026. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema WelfareGov, accessibile dal sito del Comune alla voce Notizie, dalle ore 8 del 20 ottobre alle ore 12 del 21 novembre. Il sindaco di Castiglione Enrico Volpi si dice soddisfatto che il Comune riesca ad offrire il servizio anche quest’anno: «Si tratta di un mezzo abbastanza stabilizzato con il quale aiutiamo le famiglie in difficoltà. Normalmente riusciamo a coprire tutte le richieste che riceviamo ed ad abbattere i costi delle bollette in collaborazione con Tea. Questo strumento si aggiunge ad altri che abbiamo messo in campo per dare una mano alle fasce meno abbienti, che vanno da canoni di locazione ed affitti contenuti a riduzioni per i servizi alla persona, come asilo e mensa – prosegue – L’impegno del Comune in questo senso è significativo e a breve renderemo disponibile una guida per tutti i servizi a disposizione dei cittadini. Quelli per il comparto sociale, insieme a quelli per il piano del diritto allo studio, rappresentano la massima spesa dell’ente. Da un lato vediamo che c’è molto bisogno, e la cosa ci dispiace. Dall’altro, siamo orgogliosi di riuscire a intercettare tale bisogno, di comunicare efficacemente alla cittadinanza i contributi offerti e di venire in soccorso di chi ne fa richiesta, cosa per niente scontata».