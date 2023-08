Intesa a tre a Viadana per contrastare l’abbandono dei rifiuti

VIADANA –

Sempre più salda la sinergia tra Assessorato all’Ambiente, Protezione Civile Oglio Po Viadana e Sesa Spa, gestore del servizio di igiene urbana, per contrastare l’abbandono di rifiuti nel viadanese, tema sul quale le iniziative di sensibilizzazione e informazione sono già molteplici. Un contesto nel quale la Protezione Civile Oglio Po presidierà il territorio per evitare l’abbandono dei rifiuti, specie nelle aree golenali e nei punti maggiormente soggetti al rischio di diventare discariche abusive.

Da una parte un monitoraggio costante dei punti maggiormente sensibili, dall’altra un’ attività informativa sempre più incisiva e puntuale e l’impegno nell’individuare i soggetti eventualmente colti in flagrante con l’immediata raccolta dei rifiuti di piccole dimensioni; contestualmente saranno inviate segnalazioni geo-localizzate a Sesa Spa dei rifiuti ingombranti affinché gli operatori possano rimuovere tempestivamente gli stessi.

La Protezione Civile Oglio Po per questo scopo è dotata di mezzi “di vedetta” per raggiungere le zone più impervie, come il side by side a due posti che consente di muoversi nelle zone sabbiose e controllare e pulire le spiagge, evitando che i rifiuti abbandonati si riversino nel fiume in caso di piena.

A riguardo, Sesa Spa ha contribuito con una donazione a favore della Protezione Civile Oglio Po che destinerà tali risorse per un progetto di tutela ambientale.

Soddisfatto l’assessore all’Ambiente Alessandro Cavallari: «Ringrazio il nuovo direttivo della Protezione Civile Oglio Po e Sesa Spa per aver continuato questo importante progetto pensato e concretizzato in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente già da alcuni anni con proficui risultati, volto al contrasto dell’abbandono rifiuti e alla sensibilizzazione della cittadinanza in materia di tutela dell’ambiente e del territorio».