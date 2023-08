A Sabbioneta lavori per sistemare l’area verde Spalto Bresciani

SABBIONETA – E’ un autunno ricco di sorprese quello che si preannuncia per la “città ideale”. Nei prossimi mesi, infatti, dovrebbe cominciare a concretizzarsi la nuova sistemazione dello Spalto Bresciani, che nei piani dell’amministrazione è destinato a fungere da spazio di congiunzione tra la zona di Porta Imperiale e il centro storico. Una sorta di corridoio verde che dovrebbe sbucare nella zona in prossimità della materna Giulia Gonzaga, che a sua volta potrà beneficiare di un più ampio polmone verde per i bambini. Un altro spazio che si aprirà alla frequentazione dei cittadini e dei turisti. Attualmente, infatti, lo spalto viene aperto solo in occasione di particolari manifestazioni, come il Sabbio Summer Fest, oppure come parcheggio aggiuntivo nei periodi di maggior afflusso turistico. In futuro, invece, farà il paio con lo Spalto Badesi, riaperto nei giorni scorsi insieme a Porta Vittoria, con grande afflusso di gente, anche dai Comuni limitrofi. «Questa massiccia partecipazione – afferma il sindaco Marco Pasquali – ci dice che riaprire gli spazi pubblici, quando è possibile farlo, è la scelta giusta. Anche per creare uno spirito di comunità, che nella nostra città sta crescendo sempre di più. Questo è motivo di gioia e soddisfazione per un’amministrazione comunale che vede il proprio impegno ripagato». Tutta la città, comunque è in attesa di importanti novità. Negli ultimi tempi è stato restaurato in maniera conservativa quello che resta dell’antico castello, demolito dagli austriaci. I cui vecchi bastioni si trovano nei pressi delle scuole. Sono interventi meno evidenti, perché si è trattato solo di consolidare l’apparato murario. Nei prossimi mesi – prosegue Pasquali – interverremo con l’illuminazione di sei bastioni della cinta muraria. Inoltre stiamo lavorando alla costruzione di un percorso pedonale ai piedi dei tre chilometri di mura. Abbiamo già acquisito dal Demanio la parte pubblica di camminamento; resta il dialogo coi privati proprietari, che passerà attraverso una progettazione importante».