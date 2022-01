Invade la corsia apposta e si schianta contro un’auto

Romanore (Borgo Virgilio) – Violento incidente nel tardo pomeriggio di ieri sulla Strada Statale della Cisa, all’altezza di Romanore, nel Comune di Borgo Virgilio: tre le auto coinvolte, su cui viaggiavano altrettante persone: nessuno dei feriti è fortunatamente in pericolo di vita e dopo i primi accertamenti sul posto sono stati portati in via precauzionale all’ospedale di Mantova (uno in codice verde e due in codice giallo).

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri di Mantova, intervenuti sul posto, ma stando ad una prima ricostruzione pare che una delle vetture coinvolte abbia – per motivi ancora da accertare – invaso la carreggiata opposta su cui sopraggiungeva un’altra auto. Impossibile per i due mezzi evitare la collisione con la prima auto che colpiva la vettura semi frontalmente per poi rigirarsi su se stessa.

Sinistro che vedeva, purtroppo, coinvolta una terza vettura che sopraggiungeva a sua volta e che non riusciva ad evitare lo scontro con le due auto che, già incidentate, l’anticipavano.

Sul posto, come detto, si portavano immediatamente i carabinieri di Mantova ed i vigili del fuoco, nonchè l’ambulanza.

L’incidente, visto anche l’orario di punta, ha creato rallentamenti sulla Strada Statale della Cisa per tutta la durata dei soccorsi e dei rilevamenti da parte dei militari.