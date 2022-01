Lavori in vista per teatro e biblioteca: il Comune chiede fondi alla Regione

MARMIROLO – Adeguamento antincendio, restauro e manutenzione straordinaria del teatro comunale ed un nuovo allestimento per la biblioteca: questi gli importanti interventi che il Comune di Marmirolo ha candidato al bando regionale per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: l’ente ha chiesto 492.712 euro a fronte di una spesa complessiva di 656.960 euro.

Un intervento importante che permetterà non solo di ridare splendore al centralissimo teatro comunale – sito in Piazza Roma – ma anche di uniformarsi alle normative vigenti in tema di sicurezze e che permetteranno l’uso della struttura anche senza la presenza in loco dei vigili del fuoco. I lavori di restauro e risanamento conservativo riguarderanno le superfici esterne dell’edificio, il golfo mistico e parte degli ambienti interni ammalorati; previsto inoltre il recupero di 5 porte a due battenti in legno e vetro. Per risolvere il problema delle infiltrazioni nel sottoportico, inoltre, si procederà con la posa di una guaina bituminosa.

Lavori in vista, però anche per la biblioteca, ubicata nello stesso edificio che ospita il teatro, dove saranno creati spazi più accoglienti e fruibili per i ragazzi e gli studenti che desiderano studiare in biblioteca ed ampliare l’offerta culturale destinata ad eventi di lettura, presentazioni di libri e incontri con gli autori anche in orario serale e nel fine settimana. Un intervento che segue quello di ristrutturazione degli ambienti terminato nel 2020. Previsto poi l’acquisto di targhe tattili in braille per persone con disabilità sensoriale.