Investe un 54enne e scappa: arrestato dai Carabinieri

SOLFERINO Nella serata di ieri 14 Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Castiglione delle Stiviere, coordinati dalla Procura della Repubblica di Mantova, hanno eseguito l’arresto di un settantatreenne di origine marocchina abitante nel centro aloisiano, poiché in ipotesi accusatoria ritenuto responsabile di omissione di soccorso stradale e lesioni personali.

L’interessato, qualche ora prima, transitando a bordo della propria autovettura per le vie di Solferino, dopo aver investito un 54enne del luogo a cui ha procurato lesioni per le quali ha dovuto immediatamente ricorrere alle cure dei sanitari, ha omesso di fermarsi facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. I tempestivi accertamenti svolti dai militari intervenuti hanno in definitiva permesso di individuare il veicolo in questione e di identificare il relativo conducente, del cui arresto la Procura della Repubblica di Mantova, nella giornata odierna, ne ha chiesto ed ottenuto la convalida al Tribunale di Mantova.