Investe un ciclista e se ne va. Caccia al pirata della strada

CASTEL GOFFREDO Un 62enne che stava facendo un giro in bicicletta è stato investito da un’auto il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. È successo oggi alle 18.45 in strada Profondi, nelle campagne di Castel Goffredo. In seguito all’urto il ciclista è rovinato sull’asfalto battendo la testa ed è poi finito nel fossato. A dare l’allarme è stata la moglie che lo seguiva in bicicletta. Il 62enne era privo di conoscenza quando è stato soccorso dal personale dell’eliambulanza di Brescia, che lo ha trasportaro agli Spedali Civili dove è ricoverato. I carabinieri intervenuti sul posto stanno raccogliendo diverse testimonianze per identificare il pirata della strada.