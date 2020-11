La biblioteca mette le ruote: arrivano i libri a domicilio

GAZZUOLO – “La biblioteca mette le ruote”, questa grazie alla nuova iniziativa promossa dal Comune di Gazzuolo che porta i libri a domicilio.

Un servizio nato per permettere di usufruire della biblioteca anche in tempo di Covid: si parte da martedì 1 dicembre per i residenti nel Comune di Gazzuolo iscritti ad una delle biblioteche mantovane. Ogni utente potrà fare una richiesta di consegna a domicilio di libri e/o dvd (max 15) per nucleo famigliare, non ripetibile per i successivi 15 giorni.

Le consegne saranno effettuate il martedì ed il sabato mattina, dalle ore 10 alle 12: nel caso non fosse possibile essere presenti al momento della consegna è possibile individuare un luogo sicuro in cui l’incaricato può lasciare il materiale, indicandolo al momento della prenotazione.

Per richiedere i libri sarà sufficiente scrivere alla mail biblioteca@comune.gazzuolo.mn.it oppure inviare un messaggio whatsapp o chiamare al 3389334031.

Il tutto, come ricordano da Comune e biblioteca, nel massimo rispetto delle norme anti-contagio: l’incaricato alla consegna sarà dotato di mascherina e guanti ed il materiale richiesto sarà messo in una borsa che sarà lasciata davanti alla porta di casa, appesa al cancello o in un luogo concordato al momento della prenotazione. Eventuali ritiri di materiale potranno essere effettuati allo stesso modo (gli stessi libri e dvd, una volta restituiti, resteranno una settimana in quarantena per scongiurare contagi in caso di Covid-19).

Il servizio “La biblioteca mette le ruote” è aperto anche alle persone affette da Covid ma è importante avvisare la biblioteca al momento della prenotazione, in modo da utilizzare precauzioni aggiuntive al momento del ritiro dei volumi.

I libri potranno essere scelti sfogliando il catalogo online delle biblioteche https://www.biblioteche.mn.it o chiedendo alla bibliotecaria di scegliere, dando qualche indicazione sui gusti di lettura.