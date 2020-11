Ponti Sant’Andrea e Locarolo: l’assessore Rolfi sul posto

BOZZOLO/CAVALTONE – Tappa a Bozzolo e Calvatone venerdì pomeriggio per l’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi. Obiettivo della visiata era toccare con mano la situazione attuale dei ponti interrotti Sant’Andrea, al confine con l’area archeologica Bedriacum, e Locarolo sul tracciato della greenway dell’Oglio dal Tonale al Po a Torre d’Oglio. Presenti, oltre ai sindaci presidenti, vice e direttori del Parco Oglio Sud e Gal Oglio Po, anche una delegazione di agricoltori tra cui Giovanni Gorni e Riccardo Aporti, consiglieri comunali di Rivarolo Mantovano e Bozzolo, che hanno esposto la necessità di evitare l’incremento fino a 10 chilometri del tragitto per la coltivazione dei campi: proprio l’assessore si è messo in contatto con la Regione per finanziare le due infrastrutture attraverso il consorzio di bonifica Dunas (autorità competente per il corso d’acqua Delmona Tagliata che sfocia nell’Oglio).

La visita di Rofli è poi proseguita con i referenti delle realtà consortili locali del Parco e del Gal, soffermandosi sulle politiche regionali per il futuro, in vista dei nuovi programmi europei. Il tour si è concluso alle cascine Badia e Canili, a vocazione zootecnica ed a conduzione familiare.