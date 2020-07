Tennis tavolo A1 femminile – La Bagnolese vuole stupire

BAGNOLO La PaninoLab Bagnolese ha già completato la squadra in vista della prossima stagione confermando il terzetto composto da Tian Jing, Veronica Mosconi e dalla russa Daria Chernova, che saranno guidate in panchina dalla capitana Cristina Semenza. Partita la belga Margo Degraef, il responsabile della sezione tennistavolo Paolo Frigeri in un’intervista al sito della Fitet non ha però escluso un colpo a sorpresa.

Ma partiamo dalle conferme. «Chernova – spiega – ci ha fatto un’ottima impressione e, pur essendo giovane, ha sempre mostrato l’atteggiamento giusto. Abbiamo saputo che ha avuto anche delle altre offerte, in Italia e in Spagna, e ha deciso di restare con noi. Siamo felici che le sia piaciuto l’ambiente di Bagnolo. Con Tian Jing in questo periodo ci siamo sentiti spesso ed è spinta da un forte desiderio di esprimersi ai livelli che le competono. Vuole lasciarsi alle spalle la prima parte di campionato, in cui ha avuto un rendimento deludente, e ripartire dalla seconda, nella quale invece è tornata a essere la trascinatrice che tutti conosciamo. Mentre per Veronica, da quando è con noi la sua autostima è aumentata ed è molto più combattiva. Proseguirà nel suo percorso virtuoso».

«Ci stiamo guardando attorno sul mercato – svela poi Frigeri – per valutare la possibilità di ingaggiare un’altra straniera, nel caso in cui ci fossero difficoltà a far venire Chernova dalla Russia o comunque per avere quattro atlete a disposizione da ruotare nelle varie partite. Lo sponsor PaninoLab è disposto a sostenerci in questa ulteriore operazione e cercheremo di portarla a termine».

Riguardo allo scorso campionato, «ho condiviso la decisione di sospenderlo, perché la salute delle persone viene prima di tutto il resto. Lo stop ci ha impedito di dare un seguito ai buoni risultati che stavamo ottenendo. Eravamo in un buon momento di forma e sono sicuro che ci saremmo qualificati ai playoff, nei quali avremmo continuato a dare del filo da torcere alle avversarie. Anche nella prossima stagione abbiamo intenzione di fare una bella figura».

Ormai realtà consolidata nel panorama femminile, la Bagnolese si sta avvicinando all’élite italiana anche con gli uomini. «Lo sponsor – prosegue Frigeri – mi ha detto che sarebbe contento se riuscissimo ad approdare in serie A anche nel settore maschile. Per il momento con il secondo posto in B2 siamo stati promossi in B1 e faremo un’annata di assestamento. Abbiamo anche vinto la C2 e quest’anno in C1 schiereremo i nostri ragazzini, sostenuti dall’esperienza di Semenza». Con il nuovo tecnico Laurentiu Capra come valore aggiunto. «E’ stato un grande colpo, trattandosi di uno dei tecnici più esperti e preparati del nostro panorama. La sua presenza certamente gioverà alla crescita del nostro settore giovanile e gli chiederemo un contributo anche in campo. Farà parte del team di B1, a fianco di Vincenzo Sanzio e di mio figlio Marco».