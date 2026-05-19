La buona amministrazione per Viadana: mercoledì incontro con Mattia Palazzi e Lidia Culpo

Mercoledì 20 maggio, alle ore 18.30, alla Rotonda Giardini, in Via Manzoni 6 a Viadana, si terrà l’incontro pubblico “La buona amministrazione per Viadana”, con la partecipazione di Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova, e Lidia Culpo, candidata Sindaco di Viadana.

Un appuntamento pensato per parlare di amministrazione concreta, programmazione, sviluppo urbano e futuro del territorio.

Negli anni in cui Viadana, governata dalla destra, perdeva occasioni di crescita, di cura e di rilancio, Mantova, guidata da Mattia Palazzi, ha saputo trasformarsi, investire sulla qualità urbana, sulla cultura, sull’attrattività e sui servizi, diventando una città riconosciuta per bellezza, vivibilità e capacità amministrativa.

È proprio da questa esperienza che nasce il senso dell’iniziativa: capire come una città possa cambiare passo quando è guidata da una visione chiara, da competenza amministrativa e dalla capacità di costruire risultati veri per le persone.

“Viadana non deve copiare nessuno, ma deve tornare ad avere ambizione”, dichiara Lidia Culpo. “Mantova dimostra che una città può migliorare davvero quando chi la amministra sa ascoltare, programmare, decidere e portare a casa risultati. Noi vogliamo una Viadana più curata, più viva, più attrattiva, più capace di offrire opportunità ai cittadini, alle imprese, alle famiglie e ai giovani. Per capire come si fa, abbiamo scelto di confrontarci direttamente con chi questa trasformazione l’ha realizzata”.

L’incontro sarà anche l’occasione per discutere di buona amministrazione come metodo: non promesse generiche, ma obiettivi chiari, risorse intercettate, progetti seguiti fino alla realizzazione, attenzione quotidiana al territorio e capacità di guardare avanti.

“L’esperienza che guarda avanti” è il filo conduttore dell’appuntamento: un confronto pubblico per immaginare una Viadana diversa, più vicina al modello di una città che funziona, cresce e si prende cura di sé.