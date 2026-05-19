Accoltellato in strada, era stata la fidanzata: denunciata

Nella tarda mattinata di venerdì 15 maggio u.s, a seguito della segnalazione del 118, la Polizia di Stato interveniva in viale Isonzo ove veniva trovato personale medico intento a prestare soccorso ad un ragazzo vittima di accoltellamento. La vittima, un giovane di 21 anni, accasciatosi in terra poco prima di aver chiesto aiuto ad una passante, era in stato confusionale per la profonda ferita riportata e nell’immediato non riusciva a fornire alcuna spiegazione riguardo l’accaduto. Solo successivamente, dopo essere stato trasportato in ospedale in codice giallo riferiva di essere stato aggredito alle spalle da un uomo che indossava una felpa di colore scuro che, dopo averlo colpito, velocemente era scappato via.

Tale azione dava il via ad una serrata caccia all’uomo.

Tuttavia la ricostruzione dei fatti fornita dalla vittima, lacunosa e poco chiara, non convinceva gli investigatori della Squadra Mobile che immediatamente erano intervenuti sul posto, unitamente alle “Pantere” della Squadra Volante, e che acquisite le telecamere di zona e seguite le tracce di sangue, con una indagine lampo, sono riusciti a far luce sul caso.

Nessun uomo, nessun accoltellamento alle spalle bensì un colpo inferto dalla compagna convivente a seguito di una lite avvenuta in macchina. La donna invero, dopo aver ferito il fidanzato, si allontanava dalla vettura lasciando che questi, barcollante e sanguinante, uscisse in strada e crollasse in terra dopo soli pochi passi.

La donna, di anni 21, nota a questi uffici per i numerosi pregiudizi di polizia, messa alle strette, confessava agli investigatori di aver agito per motivi di gelosia e di essersi liberata del coltello, precedentemente nascosto nella vettura, in un cestino della città mentre fuggiva dalla scena del reato.

L’uomo con la sua reticenza, aveva provato a coprire la fidanzata, senza successo grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato.

La ragazza è stata deferita all’Autorità Giudiziaria che con provvedimento definitivo accerterà la sua penale responsabilità.