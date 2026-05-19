Dire Fare Città guarda avanti: pronti tre provvedimenti per i primi Consigli Comunali

La lista civica “Dire Fare Città”, a sostegno di Emanuele Bellintani sindaco, non solo ha elaborato un ricco e articolato programma, ma ha un piano operativo chiaro per attuarlo concretamente.

“La nostra lista è composta da persone che da anni sono impegnate nel sociale, nell’associazionismo, nell’impegno civico” spiega la capolista Annalisa Lembo ”e quindi questa esperienza è pronta a dare i suoi frutti fin dal giorno dopo le elezioni”.

Come illustrato in questi giorni tramite i propri canali social, la lista ha già predisposto tre delibere e mozioni pronte per essere proposte fin dai primi Consigli Comunali.

Il primo provvedimento riguarda l’istituzione del salario minimo comunale, che fissa la paga inderogabile in tutti gli appalti e le esternalizzazioni dell’ente per eliminare le sacche di lavoro povero. La seconda misura prevede la creazione immediata di uno “Sportello casa e affitti”, affiancato da un fondo di garanzia comunale per rimettere sul mercato alloggi a canone concordato e tutelare inquilini e piccoli proprietari. Il terzo atto sancisce la tutela assoluta delle aree ex Lago Paiolo e Migliaretto, per fermare definitivamente le speculazioni e la cementificazione, avviando la trasformazione di questi polmoni verdi in grandi parchi ecologici a disposizione della comunità capaci di creare anche posti di lavoro sostenibili.

Per dare immediata concretezza a questi obiettivi e superare le criticità più urgenti, “Dire Fare Città” si attiverà fin da subito esercitando il ruolo di “sindacato dei cittadini”, convocando incontri urgenti e tavoli di confronto con APAM, RFI e Trenord e ALER.

“Per sostenere questa visione c’è a disposizione un gruppo di lavoro preparato e pronto ad allargarsi” conclude Lembo, “coloro i quali siederanno sui banchi di via Roma per “Dire Fare Città” saranno i rappresentanti istituzionali di un’ampia rete fatta di persone, associazioni e realtà attive sul territorio. Dire Fare Città vuole portare un modo nuovo di fare politica in città.”