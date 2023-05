Grattacielo Aurora a Ostiglia, lavori conclusi entro settembre

OSTIGLIA – L’edificio è privato – quindi non stiamo scrivendo di un intervento a cura del Comune – ma per la sua visibilità rappresenta comunque un cantiere di grande rilevanza nella cittadina di Ostiglia: sono quasi alla conclusione i lavori di risistemazione e miglioramento sismico del Grattacielo Aurora di via Bertioli a Ostiglia. Una struttura in pieno centro, che, nei suoi 36 metri e mezzo di altezza distribuiti su undici piani, accoglie numerosi appartamenti e anche alcune attività commerciali.

Il 16 dicembre del 2021 sono partiti i lavori e, stando al cronoprogramma, essi dovrebbero concludersi entro l’inizio del mese di settembre: durante il cantiere è stato necessario predisporre una variante alla viabilità che ha ristretto la carreggiata di via Bertioli a una sola corsia.

L’intervento, che è stato approvato dalla Commissione Edilizia ed è stato ovviamente portato già in fase progettuale al conoscenza del Comune, viene eseguito dall’azienda Re.Co. di San Possidonio in provincia dio Modena su progetto redato dall’ingegner Alessandro Cabrini e dal geometra Marco Baraldi della CBL Engeneering di Ostiglia. L’intervento prevede un miglioramento sismico dell’edificio per un importo di circa 1,4 milioni e opere di risistemazione secondo ecobonus per ulteriori un milione e 613mila euro. Attualmente sono in corso i lavori di sistemazione di alcuni serramenti.