La Provincia acquisterà una nuova sede per il Cpi di Castiglione

Il Consiglio Provinciale all’unanimità ha dato il via libera all’acquisto dell’immobile di proprietà della Società GALVAN SPOSA S.R.L. con sede in viale S. Longhi 44 a Castiglione delle Stiviere per farne la nuova sede del locale Centro per l’Impiego.

L’operazione rientra negli interventi del Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – M5.C1 Investimento 1 “Potenziamento dei Centri per l’impiego” fondi PNRR in essere-nativi.

Lo spostamento dall’attuale sede di via Maestri del Lavoro 1/b, assegnata dal Comune di Castiglione, è necessaria visto il grave stato di degrado dell’edificio e perché privo di adeguati spazi per l’organizzazione del lavoro nel rispetto del principio di riservatezza delle persone e per l’attivazione delle misure di politica attiva.

A dicembre dello scorso anno la Società GALVAN SPOSA S.R.L., ha presentato l’offerta economica riportante il valore totale dell’immobile comprensivo di lavorazioni stimate per la trasformazione chiavi in mano in “Sede per il Centro per l’Impiego territoriale della provincia di Mantova”, con cui la proprietà si impegna a consegnare l’immobile nei tempi previsti dalla procedura eseguendo direttamente i lavori di messa a norma e di adeguamento alle esigenze della Provincia di Mantova.

Il prezzo per l’acquisto dell’immobile sarà di 2.074.00 euro oltre alle spese notarili, di registro e bollo per la stipula del preliminare e del rogito definitivo.

E’ prevista la sottoscrizione del contratto preliminare d’acquisto che condiziona la stipula del successivo contratto definitivo alla realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e alla rifunzionalizzazione degli spazi, per renderli adeguati ad ospitare il Centro per l’Impiego di Castiglione delle Stiviere e alla conformità dell’immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull’area interessata, al rispetto della normativa sul DNSH, con riferimento alla congruità dell’immobile rispetto alla classe di prestazione energetica richiesta dalla normativa di riferimento.