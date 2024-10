Volley Serie B maschile – Fasani: “Asolarem carico per lo Stadium”

ASOLA Non c’è due senza tre. L’Asolaremedello domani punta alla terza vittoria di fila, ancora tra le mura amiche dopo la sfida di sabato scorso con l’Imecon Crema, vinta 3-1. Al PalaSchiantarelli arriva lo Stadium Mirandola, retrocesso dall’A3 e dotato di un sestetto completamente di categoria superiore. Il team di Bicego infatti punta forte sul libero ex Gabbiano Catellani, ma soprattutto vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta patita in casa con lo Scanzorosciate. «Ci attende una sfida molto impegnativa contro una squadra che punta a tornare subito in Serie A3 – sottolinea il tecnico della Kema Andrea Fasani – Lo Stadium schiera un sestetto composto da giocatori di categoria superiore, quindi a loro sicuramente non mancano né qualità né esperienza. Quello che possiamo fare noi è dare il massimo, rispondere con intensità e giocare con ritmo elevato ed entusiasmo. Sono questi gli elementi che ci hanno permesso di vincere le prime due partite e conquistare sei punti d’oro». Riuscire a portare a casa un altro risultato positivo contro una corazzata potrebbe davvero lanciare la Kema ai vertici della classifica. «Da inizio settimana – prosegue il coach – stiamo preparando la gara con grande attenzione. Conosciamo bene le difficoltà del big match con Mirandola, ma non partiamo battuti. Vogliamo farci trovare pronti davanti al nostro fantastico pubblico e fare una grande gara». Potrebbe tornare disponibile anche il centrale Zaniboni. Da segnalare che nella gara di sabato scorso con l’Imecon si è messo in evidenza in regia il giovane palleggiatore Gallina, bravo a sostituire brillantemente Marasi dal terzo parziale in poi. Ottimi anche il libero Brunello con il 71% di positività e l’opposto Bacchin con 17 punti. Ci sarà bisogno di tutti quindi per affrontare al meglio lo Stadium.