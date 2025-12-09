Calcio 1a Categoria – Scatto Marmirolo, Pernigotti: “Contro il Suzzara prova di carattere”

Marmirolo Marmirolo in grande evidenza domenica, davanti al pubblico di casa, nel derby contro il Suzzara. I neroverdi hanno vinto 3-1, centrando una vittoria preziosa che li porta a quota 24 punti, in quinta posizione. Un successo che rilancia entusiasmo e ambizioni in vista del prossimo turno, quando la squadra di mister Petrozzi sarà attesa da un altro derby, questa volta in trasferta, sul campo della Rapid Olimpia, avanti di due lunghezze. «I tre punti sono meritati – commenta l’attaccante Luca Pernigotti -. Un plauso particolare va a Ghirardi, autore di una doppietta. Il Suzzara ha giocato un buon primo tempo, ma la nostra vittoria sta tutta nella capacità di venire fuori alla distanza». Il Marmirolo, infatti, dopo l’1-1 dell’intervallo, ha imposto il proprio ritmo nella ripresa, trovando altre due reti e gestendo con maturità il finale. Lo sguardo è già al prossimo impegno, uno snodo importante per la classifica. «La gara con la Rapid Olimpia si annuncia molto tosta – prosegue Pernigotti -. Sappiamo che andremo a far visita a una squadra che ci precede e che sta vivendo un ottimo momento. Dovremo gestire al meglio ogni dettaglio, perché affrontiamo un’altra formazione mantovana motivata e organizzata».