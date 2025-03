“Lo sviluppo locale nella globalizzazione oligarchica”, convegno venerdì 28 marzo a Sabbioneta

MANTOVA “Lo sviluppo locale nella globalizzazione oligarchica”: se ne parlerà venerdì 28 marzo 2025 alle ore 17.30 al Teatro all’Antica di Sabbioneta in via Teatro 9, in un convengo promosso e patrocinato da Comune di Sabbioneta e Provincia di Mantova.

Interverranno come relatori Flavio Delbono, Docente dell’Università di Bologna, Giuseppe Sopranzetti, già Direttore della sede di Milano di Banca d’Italia, Ettore Prandini, Presidente Nazionale Coldiretti, Gian Domenico Auricchio, Presidente Camera di Commercio di Mantova, Cremona e Pavia, Domenico Rendine, Direttore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Porteranno il loro saluto il Presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani, l’assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia, l’assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi e il Sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali.

Modererà l’incontro il giornalista Fabrizio Binacchi.