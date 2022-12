Cinghiali: nessuna traccia nel territorio dossese

SAN GIOVANNI DEL DOSSO – A un mese esatto dall’attacco di un cinghiale a un 92enne di San Giovanni del Dosso si può escludere, ad oggi, la presenza di tali animali nel territorio dossese: questo l’esito della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza che si è riunito in Prefettura a Mantova alla presenza del sindaco di San Giovanni Angela Zibordi e del presidente della Provincia Carlo Bottani. Resta comunque attivo il numero per le segnalazioni (337 630154) della Protezione Civile messo a disposizione da Palazzo di Bagno e, buona notizia, migliorano le condizioni dell’anziano attaccato che è stato dimesso dall’ospedale di Cremona e si trova ora in una struttura riabilitativa a Mirandola in provincia di Modena.

È stata la stessa prima cittadina dossese Angela Zibordi a ricordare ieri che «i ripetuti sopralluoghi effettuati congiuntamente dalle Guardie Ittico venatorie delle Province di Mantova e Modena hanno dato esito negativo: non sono stati avvistati cinghiali e nemmeno sono state rinvenute tracce del passaggio o della presenza di animali di quella specie nè sul territorio del comune di San Giovanni del Dosso né sul versante modenese». Dopo l’attacco all’anziano – che ora sta meglio ma ha purtroppo riportato gravissime e permanenti lesioni – era iniziata una perlustrazione palmo a palmo del territorio: appostamenti e sopralluoghi, diurni e notturni, effettuati da personale specializzato e con l’ausilio di droni, sono stati avvistati altri animali (tra cui nutrie e daini) ma nessun cinghiale.

Nel suo intervento, il presidente provinciale Carlo Bottani ha voluto ringraziare tutte le Guardie ittico venatorie di Mantova e di Modena, il personale della Provincia, il consigliere provinciale delegato Luca Perlari e la Prefettura per il lavoro di coordinamento e in generale tutti coloro che si sono prodigati nelle ricerche ribadendo che il numero delle segnalazioni resta attivo: un esemplare è stato avvistato e abbattuto nei pressi di Barbassolo e un altro era stato segnalato a Ostiglia nei pressi della Statale.