Ladri scatenati a Viadana: tre furti in abitazione in una sola mattinata

VIADANA Allarme furti in questi ultimi giorni in diverse zone della provincia e nel Viadanese in particolare. Ieri ad essere copita è stata proprio Viadana, dove in rapida successione nella mattinata di ieri ne sono stati mesi a segno tre in altrettante abitazioni. In via Busi approfittando dell’assenza dell’intera famiglia, tramite forzatura di inferriata e finestra laterale i ladri accedevano in un appartamento privo di impianto di allarme e di videosorveglianza, rubando diversi monili in oro. In via Deledda, sempre in assenza della proprietaria, i ladri sono entrati forzando la porta di ingresso, priva di allarme Il valore degli oggetti sotratti è in corso di quantificazione. Infine in via Pagnona: forzando la finestra del locale lavanderia, i ladri accedevano all’abitazione di una signora, il cui allarme non scattava: bottino di 1.500 euro in contati e monili in oro. Per tutti e tre i casi sono intervenuti i carabinieri che ora stanbno indagando.