Rugby Top 10 – Viadana si arrende al Calvisano nel derby del “San Michele”

Calvisano – Non è riuscita l’impresa a Viadana, dopo un primo tempo a fasi alterne Calvisano allunga e si porta a casa il match. Primo tempo combattuto, con una difesa eccellente dei ragazzi di Fernàndez e un continuo botta e risposta sul tabellone. Poi nella seconda frazione probabilmente è la stanchezza ad avere la meglio. Queste le parole del capitano Wagenpfeil:” E’ stata una partita combattuta per un’ora. Un primo tempo molto equilibrato con continui cambi di fronte, finchè non sono stati commessi due o tre falli di seguito e qui, squadre come Calvisano ti puniscono. Sono contento dei ragazzi, del loro atteggiamento perché so che hanno lasciato tutto in campo. Miglioreremo per la prossima partita ma oggi abbiamo dato tutto.”

IL TABELLINO

Calvisano, Stadio San Michele – venerdì 19 novembre 2021 ore 20:35

Peroni TOP10, VIII giornata

Rugby Transvecta Calvisano v Rugby Viadana 1970 45-18 (14-9)

Marcatori: p.t. 6’ cp Hugo (3-0), 13’ cp Ceballos (3-3), 19’ cp Hugo (6-3), 23’ cp Hugo (9-3), 29’ cp

Ceballos (9-6), 30’ m. Luccardi (14-6), 40’ cp Ceballos (14-9), 42’ cp Ceballos (14-12), 47’ cp ceballos (14-15),

52’ m. Morelli tr Hugo ( 21-15), 55’ cp Ceballos ( 21-18), 59’ cp Hugo (24-18), 67’ m. Consoli tr Hugo (31-

18), 74’ m. Vunisa tr Hugo (38-18), 81’ D’Amico tr Hugo (45-18).

Rugby Transvecta Calvisano: Van Zyl, Ragusi, Bronzini (77’ Brighetti), Garrido-Panceyra, Susio, Hugo,

Albanese-Ginammi (67’ Consoli), Vunisa (cap) (69’ Bernasconi), Izekor, Grenon (66’ Maurizi), Lewis, Van

Vuren (69’ Zanetti), Leso (52’ D’amico), Luccardi (61’ Morelli), Brugnara (75’ Mrinello). All. Guidi

Rugby Viadana 1970: Galliano, Jannelli, Ceballos, Quintieri (70’ Modena), Massari (60’ Ferrarini), Apperley

(70’ Di Chio), Jelic, Locatelli (55’ Stavile), Rossi, Wagenpfeil, Manucci, Boschetti (70’ Schinchirimini), Galliano

(68’ Novindi), Ribaldi (66’ Denti), Halalilo (73’ Sassi). All. Fernandez.

Arb. Vedovelli (Sondrio)

AA1 Schipani (Benevento) AA2 Favaro (Mirano)

Quarto Uomo: Sergi (Bologna)

.

Note: Campo in ottime condizioni, serata invernale fredda, spettatori 1000. Cartellini: 5’ giallo Halalilo,

Calciatori: Hugo 6/7, Ceballos 5/6. Punti conquistati in partita: Rugby Transvecta Calvisano 5 ; Rugby Viadana 1970 0 .

Peroni Player of the Match: Brugnara