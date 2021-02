L’allarme del sindaco di Marmirolo: “Non molliamo, ne va del paese”

MARMIROLO – Un caso di variante inglese di Coronavirus nelle scuole di Marmirolo: l’ufficialità, come riferito dal sindaco, è arrivata ieri e sempre ieri è stato eseguito lo screening nelle scuole richiesto da Ats dopo che nelle ultime settimane era stato riscontrato un aumento di contagi tra bambini e ragazzi in età scolare. I risultati dei tamponi effettuati ieri si sapranno nei prossimi giorni.

«Un’iniziativa per prevenire il contagio ed evitare la diffusione e la creazione di nuovi focolai», spiega il sindaco Paolo Galeotti che solo alle 18 di giovedì è stato informato, così come l’istituto comprensivo, da Ats della volontà di effettuare uno screening su un campione di studenti della scuola dell’infanzia e di alcune sezioni della secondaria di primo grado. Una decisione presa sulla base dell’aumento di positività riscontrato nelle ultime settimane tra i ragazzi di età scolare: numeri che hanno messo in allarme Ats che ha ritenuto necessario fare ulteriori e più mirate verifiche. Attualmente, infatti, sono circa dieci i casi di positività nelle scuole del territorio: «Un numero importante che era giusto indagare», continua Galeotti. Un’operazione che ha visto il massimo impegno da parte del Comune, che ha messo a disposizione spazi e protezione civile per garantire l’esecuzione dei test in sicurezza, e della scuola. Più che positiva anche la risposta delle famiglie che hanno partecipato, come auspicato, alla campagna di screening.

E proprio ieri è arrivata al sindaco la comunicazione circa la scoperta di un caso di positività rispondente alla variante inglese del Covid-19 nelle scuole di Marmirolo: caso, questo, rilevato attraverso un tampone effettuato – come precisato dal primo cittadino – nelle scorse settimane. Per quanto riguarda i tamponi effettuati ieri, invece, i risultati si sapranno solo nei prossimi giorni e saranno comunicati direttamente da Ats alle famiglie.

Intanto, anche alla luce dell’aumento di casi delle ultime settimane (sono circa 90 i positivi in tutto il Comune), l’invito è di continuare a seguire le norme anti-contagio: «Ne va della nostra comunità».