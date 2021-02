Basket serie A2 m – Ceron: “Staff, imponi la tua fisicità con Treviglio”

MANTOVA Le sfide per provare ad alzare l’asticella continuano a presentarsi imperterrite lungo il percorso della Staff. Dopo le vittorie contro le corazzate ferite Udine e Verona, e il successo contro Casale Monferrato, domani un’altra trasferta per Ghersetti e compagni e questa volta contro un avversario non in crisi: la BccT reviglio. All’andata vittoria orobica per 73-67. In quei giorni non aveva ancora firmato il contratto con gli Stings Marco Ceron, che già dopo pochissimo ha dimostrato di essere un giocatore importante nello scacchiere di Di Carlo e che vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista. «Queste vittorie consecutive hanno ridato entusiasmo un po’ a tutti – afferma – la classifica era corta prima e lo è ancora; quindi queste vittorie devono essere un punto di partenza. Abbiamo ancora punti in classifica da guadagnare e non da lasciare per strada, quindi cerchiamo di affrontare queste due ulteriori trasferte (Treviglio e Milano, ndr) come abbiamo affrontato le ultime tre partite. Siamo a due punti dalla terza in classifica (la quarta se si considerano Piacenza e Orzinuovi a pari punti al secondo posto, ndr) e quindi se riusciamo a proseguire con questo trend ci sono buone possibilità di recuperare il terreno perso in classifica nei mesi precedenti. Con Casale Monferrato abbiamo fornito un’ottima prova difensiva; loro avevano problemi di assenze ma noi siamo stati bravi a tenerli a 55 punti. Se riusciamo a tenere gli avversari a basso punteggio buona parte della vittoria è già in tasca. Treviglio è una squadra che tiene un ritmo abbastanza alto, noi dovremo essere bravi a imporre la nostra fisicità e se difendiamo come sappiamo è difficile per gli avversari riuscire a entrare dentro la nostra area». Treviglio si presenterà con una novità nel roster: ieri il club ha ufficializzato l’ingaggio di Andrea Ancellotti, centro classe ’88, proveniente dalla Leonessa Brescia. Ma non è un l’unica novità che caratterizzato il Girone Verde. Dopo la sconfitta proprio contro la Staff, il coach di Casale Monferrato Mattia Ferrari ha rassegnato le dimissioni e la società ha affidato la panchina ad Andrea Valentini e Andrea Fabrizi. La notizia principale però arriva da Verona: come già annunciato, il club scaligero ha esonerato Andrea Diana e al suo posto ha chiamato Alessandro Ramagli, già coach della Tezenis dal 2012 al 2015.

Leonardo Piva