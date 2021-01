L’appello del sindaco di Acquanegra: “Aderite al controllo di vicinato”

ACQUANEGRA – Il gruppo del controllo del vicinato è operativo già da qualche mese, ma perché possa essere sempre più efficiente servono ancora più componenti. L’appello ai cittadini acquanegresi ad aderire al gruppo arriva direttamente dal sindaco Monica De Pieri che ribadisce che “si tratta di uno strumento importante per lo sviluppo di nuove iniziative nel settore della sicurezza urbana e partecipata, rafforzando il sentimento di coesione sociale nella comunità locale. Il progetto di controllo del vicinato costituisce, infatti, un valido deterrente per prevenire ed evitare attività illecite e mantenere un controllo efficace e non invasivo del territorio. Il controllo del vicinato – continua il primo cittadino – è un valido strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le forze di polizia. Fare controllo del vicinato significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. Chi desiderasse – conclude il sindaco – ricevere informazioni più dettagliate a riguardo, può contattare il numero 339-7208102. I moduli d’iscrizione si possono ritirare presso l’ufficio anagrafe. È un’iniziativa importante, con regole precise. Più numerosi si è, più possiamo tutelarci”.