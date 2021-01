“Più sicura: strada Cadimarco si allarga”, progetto di Asola da 850mila euro

ASOLA – Continua il lavoro del Comune guidato dal sindaco Giordano Busi per migliorare la viabilità cittadina con l’avvio dello studio del progetto per l’allargamento e la messa in sicurezza di via Cadimarco-San Pietro, che collega la periferia col centro del paese.

«La strada, ex provinciale – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luciano Carminati -, è da 15 anni comunale. Vicino alla rotonda della Pompea vi è una strettoia di 700 metri. Due mezzi pesanti fanno fatica a passare. Per questo vogliamo intervenire».

L’intervento prevede una spesa complessiva di 850mila euro ed è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche e per il finanziamento della fase relativa all’affidamento dell’incarico per la predisposizione del progetto tecnico ad un professionista esterno qualificato, il Comune ha ottenuto dal ministero dell’Interno nell’ambito della legge di bilancio 2020 un contributo di 100mila euro.

«La prima fase sarà dedicata alla progettazione – spiega Carminati – e la realizzazione del progetto sarà spalmata poi su due anni per avere il tempo di trovare finanziamenti regionali o statali o per accendere mutui». Per l’affidamento dell’incarico di progettazione il comune procederà attraverso il portale Sintel di Aria Lombardia che consentirà di gestire la procedura di gara interamente online, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione, e rappresenta un’importante opportunità per la razionalizzazione e la de materializzazione del processo di acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la trasparenza.