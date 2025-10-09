Lascia il fucile in auto e glielo rubano: denunciato

CASTELLUCCHIO Doveva portare il suo fucile in una vicina armeria, per eseguire delle riparazioni. Ma la voglia di bere un caffè era talmente forte che il soggetto, un 69nne di Castellucchio, durante il tragitto, ha pensato di fermarsi in un circolo per anziani. Dopo aver sorbito il caffè e fatto quattro chiacchiere, il soggetto si accorgeva che ignoti si erano impossessati del suo fucile da caccia, regolarmente denunciato, che aveva lasciato all’interno dell’autovettura non chiusa.

Dopo gli accertamenti del caso, i Carabinieri della Stazione di Castellucchio hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il 69nne poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di negligenza nella custodia delle armi.

Al soggetto è stato ritirato in maniera cautelare il titolo abilitativo al possesso di armi e munizioni.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.