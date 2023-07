Lasciano l’auto aperta con le chiavi di casa dentro: ladri svaligiano un’abitazione a Bozzolo

Bozzolo Hanno dimenticato l’auto in sosta aperta e subito dopo si sono diretti alla sagra della rana e dello stracotto a Belforte, lasciando in balia dei malviventi la propria vettura: come riportato dalla testata giornalistica Oglio Po News, una famiglia residente a Bozzolo, nella serata di venerdì, è stata protagonista di un brutto episodio mentre si trovava a festeggiare alla fiera del vicino paese di Belforte. I ladri trovando l’autovettura aperta avrebbero approfittato dell’occasione, accorgendosi all’interno di uno dei cassetti dell’auto, della presenza di un mazzo di chiavi.

Notando la carta di circolazione, gli stessi sarebbero riusciti a risalire all’indirizzo di casa della famiglia. I malviventi avrebbero così raggiunto l’abitazione, svaligiandola e mettendola sottosopra. I residenti avrebbero poi scoperto del fatto, una volta tornati a casa.