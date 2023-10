Volley Serie B maschile – E’più, impresa al tie-break. Asolarem corsaro a Carpi

MANTOVA E’più Viadana dalla delusione… alla gioia finale per il successo per 3-2 a Monticelli d’Ongina. I rivieraschi sono andati sotto 2-0 con la temibile Canottieri di coach Bruni: dopo un’autentica battaglia il primo set è terminato ai vantaggi 34-32. I piacentini hanno raddoppiato per 25-21 nel secondo, mettendo in ghiaccio il debutto in campionato. Forse, perché i rivieraschi invece hanno riaperto la gara per 25-22 nel terzo, per pareggiare i conti col netto 25-12 del quarto set. Non contenti, si sono esaltati e avanti 8-5 al cambio campo nel tie-break hanno resistito e chiuso la sfida a favore per 15-12. Che inizio per il Viadana! «Non ci speravo più nel successo, in svantaggio per 2-0 – afferma il presidente Valeriano Rossi – La squadra ha reagito, ha acciuffato gli avversari e vinto al quinto. E’ stata dura ma usciamo con il successo. Bravi tutti: i ragazzi si sono espressi al meglio».

Comincia bene anche il campionato dell’Asolaremedello. La squadra di Andrea Fasani e Luca Mutti ha piegato per 3-1 a Cibeno l’Univolley Carpi di Santini: ha vinto per 25-22 e 25-21 i primi due set, ma i neopromossi carpigiani hanno riaperto la gara col 25-22 nel terzo. La Kema ha riordinato le idee e messo in tasca i tre punti per 25-22 nel quarto parziale. «Buona la prima – afferma il vice allenatore Mutti – Partita difficile contro una compagine ostica che ha fatto leva sull’entusiasmo e sulla difesa, loro punto di forza. Da parte nostra, buona prova del collettivo, a parte un calo nel terzo set».