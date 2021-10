GAZOLDO Lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Gazoldo degli Ippoliti, in seguito alla progettazione definitiva per gli interventi sulle coperture riguardanti la parte del Cimitero di fianco al nuovo parcheggio.

Le opere sono in programma per la primavera 2022 ed hanno un valore di 27.500 euro, di cui 20mila euro da un contributo a fondo perduto di Regione Lombardia.

L’intervento, estremamente urgente, si è reso necessario per risolvere i vistosi fenomeni di distacco e deterioramento della copertura della ala di sinistra, costruita negli anni ’50.

“In più parti la copertura in guaina presenta punti di rottura e distacco – si legge nella relazione tecnica – con affioramento della struttura sottostante. Situazione che rende quanto mai necessario un intervento di ricostruzione del manto di copertura, al fine di scongiurare infiltrazioni all’interno dei sottostanti loculi. La soluzione progettuale prescelta prevede di mantenere la guaina esistente, al fine di evitare inutili costi di demolizione e smaltimento e di ricoprire la struttura con lastre in lamiera pre-verniciata”.

Durante i lavori verranno quindi tolte le porzioni di guaina ormai alzate e deteriorate, così da rispristinare la struttura. “Verrà posata l’orditura in legno di supporto della nuova copertura, opportunamente imbullonata e tassellata alla struttura, e superiormente si procederà alla posa di lastre continue”. Saranno sostituiti anche i pluviali.

“Questo intervento – commenta il sindaco di Gazoldo Nicola Leoni – fa parte di un progetto complessivo più ampio in fase di elaborazione che, una volta reperiti i finanziamenti necessari, porterà ad una completa riqualificazione delle facciate del cimitero e dei tetti che insistono sullo stesso perimetro esterno.”