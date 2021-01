Venditore ambulante abusivo sanzionato dai Carabinieri

SABBIONETA Nella mattinata di oggi di ieri i Carabinieri della Stazione di Sabbioneta hanno sanzionato un uomo, classe 1977, per l’esercizio dell’attività di commercio ambulante senza essere in possesso della prescritta licenza.

L’uomo è stato infatti fermato durante un controllo alla circolazione stradale a bordo del suo furgone, sul quale sono stati trovati a bordo diversi generi alimentari, acquistati dallo stesso per essere poi venduti in maniera “ambulante”.

Il 44enne è stato cosi sanzionato amministrativamente per la violazione degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 114/1998, per esercizio commerciale in forma itinerante del settore alimentare senza la prescritta autorizzazione con scia. La merce è stata posta in sequestro, e l’uomo è stato anche sanzionato per aver violato le normative anti contagio covid19, relative alla limitazione sui movimenti in “zona rossa”.