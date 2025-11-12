Lavori pubblici, la minoranza di Gonzaga: “Una consulta per l’edilizia”

GONZAGA – Nell’ultimo consiglio comunale, tenutosi mercoledì scorso, il gruppo di minoranza “Gonzaga in testa” ha presentato una mozione all’amministrazione comunale richiedendo la costituzione di una commissione consigliare urbanistica comunale. «Si tratta di uno strumento presente in diverse realtà comunali limitrofi – raccontano i consiglieri – Considerato i diversi interventi di recupero e riqualificazione che la maggioranza ritiene di introdurre per i prossimi anni, riteniamo necessario affrontare in modo collaborativo la ricostruzione di Gonzaga e delle frazioni, confrontandosi in una commissione consultiva e senza togliere tempo agli uffici tecnici». Una richiesta che però la maggioranza avrebbe liquidato con “una semplice comunicazione adduncendo a norma di legge” ma che invece, secondo la minoranza, rappresenta una scelta puramente di tipo politico. Considerando che nel Comune esistono già due consulte, una agricola e una legata alla fiera Millenaria, la minoranza si domanda quale sia il timore nel realizzarne una dedicata all’edilizia. «E’ evidente ancora una volta – concludono i consiglieri – che si parla tanto di disponibilità alla collaborazione e al dialogo, ma la realtà dice tutt’altro. Non ci fermeremo e continueremo a chiedere attraverso interpellanze lo stato di avanzamento delle opere oggetto di ricostruzione».