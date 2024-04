Ciclismo Mtb – Il Chero Piping Team Sfrenati ha tolto i veli

SAN BENEDETTO PO Nell’accogliente cornice del Chiostro degli Abati di San Benedetto Po si è svolta ieri pomeriggio la tradizionale passerella di presentazione degli atleti del Chero Piping Team Sfrenati. Il team del presidente Dino Gasparini anche quest’anno punterà a far crescere, con l’ausilio di uno staff tecnico di prim’ordine, un gruppo di giovani, dai baby agli Under 23, attraverso la specialità dell’mtb. La stagione entrerà nel vivo in questo fine settimana, ma l’entusiasmo che regna tra i vari atleti e atlete accompagnerà il lavoro che svolgeranno di settimana in settimana. Ad applaudire ed a tenere “a battesimo” queste promesse del ciclismo mantovano vi erano anche il sindaco di San Benedetto Po Roberto Lasagna e il presidente del Comitato provinciale Fci Fausto Armanini, con il consigliere e responsabile del fuoristrada Luca Penitenti.