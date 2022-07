Lite notturna tra vicini finisce a coltellate. Un 47enne ferito e un 38enne denunciato per lesioni aggravate

SOLFERINO Una lite notturna tra vicino di casa ha rischiato di sfociare in tragedia quando uno dei due contendenti ha impugnato un coltello ferendo l’altro a un avambraccio. E’ successo verso l’una e mezza do oggi a Solferino in via Napoleone III, località Pozzo Catena. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto due uomini, un 47enne e un 38enne, entrambi italiani, hanno cominciato a litigare per futili motivi legati a vecchie ruggini di cattivo vicinato, finendo per azzuffarsi. Durante la colluttazione il 38enne avrebbe impugnato un coltello da cucina ferendo l’altro con un taglio a un avambraccio. La ferita sarebbe stata abbastanza superficiale, ma il personale del 118 intervenuto sul posto ha ritenuto opportuno che il 47enne fosse portato in ospedale per accertamenti. Nel frattempo sul posto intervenivano i carabinieri della Compagnia di Castiglione, i quali provvedevano a sequestrare il coltello e a denunciare il 38enne per lesioni aggravate.