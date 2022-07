Investito dalle fiamme mentre brucia sterpaglie, grave anziano a San Giovanni del Dosso

SAN GIOVANNI DEL DOSSO – Viene investito dalle fiamme mentre brucia delle sterpaglie. La vittima dell’incidente, avvenuto oggi (12 luglio) poco dopo le 11.30 a San Giovanni del Dosso in via Carpigiana, è 78enne di San Giacomo delle Segnate che era andato in un campo di pertinenza di una corte agricola a San Giovanni del Dosso e aveva appiccato un fuoco per bruciare delle sterpaglie. Essendo la giornata ventosa l’incendio è divampato senza controllo e l’uomo, circondato dalle fiamme ha inalato molto fumo fino a perdere i sensi. Ritrovato vicino alla sua auto privo di conoscenza è stato soccorso dal 118 e trasferito in eliambulanza all’ospedale di Cremona con gravissime ustioni su tutto il corpo, prognosi ovviamente ancora riservata. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Gonzaga, il 118 ed i vigili del fuoco.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++