Rugby Serie A – I Caimani salutano lo Zaffanella con una vittoria sul Valpolicella

Viadana Ultima gara interna stagionale per i Caimani, che superano il Valpolicella 47-22 allo Zaffanella. Un successo importante contro una squadra avanti in classifica – ora a meno 5 punti – arrivato grazie a una prestazione solida e determinata. Dopo un avvio equilibrato, i ragazzi di Madero e Tejerizo hanno preso il controllo del match, allungando con continuità fino al risultato finale. Contro il Valpolicella si è vista una squadra compatta, capace di soffrire nei momenti più delicati e poi colpire con efficacia.

«Sono molto contento – afferma a fine gara il tecnico Benjamin Madero – Abbiamo dominato in mischia, in touche, in difesa e in attacco per quai 80’. Faccio i miei complimenti ai ragazzi per l’impegno profuso in campo e per avere messo in pratica quanto provato in allenamento. E’ stata una bellissima partita». Domenica 12 aprile la trasferta a Feltre per la penultima gara della stagione.