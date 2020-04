a comunità cinese di Mantova dona 1000 mascherine a S.Giovanni del Dosso

SAN GIOVANNI DEL DOSSO – Nel tardo pomeriggio di venerdì piacevole sorpresa per San Giovanni del Dosso: la comunità cinese di Mantova ha donato ai dossesi mille mascherine chirurgiche: «Siamo veramente onorati del dono – ha dichiarato il sindaco Angela Zibordi – e ringrazio pubblicamente chi ci ha fatto da tramite e chi ha tenuto i contatti per noi. Grazie anche al vice sindaco Mario Loddi e i signori Young Sung e Luca Ye quale presidente dell’associazione di promozione congiunta per l’Italia e la Cina». (nico)