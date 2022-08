Liti tra ubriachi, schiamazzi e ritrovo di pregiudicati: licenza sospesa a bar e sala slot di Roverbella

ROVERBELLA – I Carabinieri della Stazione di Roverbella ieri 17 agosto, hanno notificato l’ordinanza di sospensione della licenza di un locale pubblico adibito a bar e sala slot di Roverbella, il Barcollo, per una durata complessiva di quattro giorni.

L’ordine è stato dato a causa delle molte segnalazioni pervenute al NUE112 in merito a lamentele del vicinato per disturbo alla quiete pubblica, musica alta, schiamazzi e per la somministrazione di bevande alcoliche a persone dedite all’abuso di alcol ma anche gravati da precedenti di polizia.

Infatti in più circostanze i militari sono dovuti intervenire per sedare delle liti per futili motivi tra avventori, spesso ubriachi, nonché richiedere l’invio di ambulanze del 118 per soccorrere persone che avevano alzato troppo il gomito.

Il provvedimento di sospensione della licenza, emesso dal Questore, non ha la finalità di sanzionare la soggettiva condotta del gestore – chiariscono i militari – ma di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità.