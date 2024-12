Litiga per il conto con il barista e spruzza spray al peperoncino: 27enne denunciata e multata

ROVERBELLA Nella tarda serata di ieri 6 dicembre i carabinieri di Castel D’Ario sono intervenuti in un locale notturno di Roverbella, per una donna in stato di alterazione alcolica. La stessa, in evidente stato etilico, contestava al gestore del pub il pagamento di alcune consumazioni effettuale, tentando di aggredire il cassiere spruzzando, nell’occasione, dello spray urticante al peperoncino. Veniva chiamato anche personale sanitario del 118, ma nessun avventore presente, circa una decina, benché investiti indirettamente dallo spray, ricorreva alle cure mediche. La ragazza in questione, una 27enne veronese, veniva sanzionata amministrativamente per l’ubriachezza molesta. Lo spray residuo veniva posto sotto sequestro, mentre la stessa veniva denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.