Calciomercato dilettanti – San Lazzaro su Esposito, il Casalromano prende il baby Donnarumma, Pasetti è del Porto

MANTOVA Il mercato dei dilettanti registra un’altra giornata ricca di operazioni. Aspettando la firma di Scalvenzi, il Casalromano ha ingaggiato dal Calvina il giovane centrocampista Emanuele Donnarumma, classe 2002. Anche l’Asola continua a cercare le quote: del Mantova, oltre a Rossin (appetito anche da Governolese e San Lazzaro), piacciono pure Croci e Campagnari. Il San Lazzaro cerca un rinforzo in difesa e ha puntato l’obiettivo su Stefano Esposito, classe ‘96, ex Governolese, nell’ultima stagione al Suzzara. Altro obiettivo, ma per l’attacco, è Elia Piroli del S.Egidio S.Pio X, seguito anche da Curtatone e Porto. E proprio il Porto ha piazzato ieri un bel colpo aggiudicandosi il giovane attaccante della Castellana Alessandro Pasetti, classe 2001. Trattativa avviata con il Mantova per portare in biancazzurro un altro giovane di belle speranze, Nicolò Rossi (2002). Sempre a proposito di millennials, il difensore Michele Bonini (2000) potrebbe restare alla Serenissima se la Governolese rinnoverà il prestito. Restando in Prima, il neopromosso Sermide aveva puntato sul centrocampista Bottazzi del Quistello, che ha però scelto di rimanere in biancorosso; alla corte di mister Reggiani potrebbe approdare allora Luca Visentini (un 2000), che a Sermide ha giocato nei Giovanissimi, ultima stagione alla Quarantolese.

In Seconda Categoria, mercato chiuso per la neopromossa Villimpentese con l’attaccante Francesco Sangermano, ex Castellucchio, cartellino del Curtatone. Da una matricola all’altra, l’Ostiglia ufficializza l’attaccante Denny Bacchiega e il difensore Rossini; c’era stato poi un interessamento per il centrocampista, ex Castelmassa, Sebastiano Ballottari che tuttavia ha declinato l’offerta biancazzurra. Verso la conferma al Pomponesco il centrocampista Matteo Galetti, i rivieraschi puntano ora sul forte difensore del Boretto Almario Kalaj. L’Acquanegra conferma Pastorini, Salvagni, Lanzi e prende Matias Alejandro Diacono, classe ‘90, l’anno scorso in Calabria nel Calopezza Policastro. Anche la Rapid United batte un colpo: dal Psg arriva Daniele Salami.

Un flash per chiudere dalla Terza, dove il Boca Juniors cerca un portiere da affiancare a Gazzi: i candidati sono Pedrazzi, ex Sermide, e Cavallari, ex Azzurra e Ficarolo.