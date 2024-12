Senza biglietto blocca l’autobus e minaccia l’autista: denunciato un nigeriano “portoghese”

OSTIGLIA Nei giorni scorsi un 36nne nigeriano, residente a Poggio Rusco, dopo essere salito a bordo di un pullman di linea, pretendeva di fare il “portoghese” e viaggiare gratis. Al secco rifiuto dell’autista, che ovviamente gli imponeva l’acquisto del biglietto, lo straniero iniziava ad inveire contro il conducente, alterandosi, e di fatto impedendo la ripartenza del mezzo pubblico. L’autista si vedeva costretto a chiamare i Carabinieri della Stazione di Ostiglia, che dopo una lunga trattativa con il nigeriano “portoghese”, lo invitavano a scendere dal pullman. Il mezzo di linea ripartiva per la propria corsa, accumulando un ritardo di 40 minuti. Lo straniero veniva così denunciato, in ipotesi accusatoria, per interruzione di pubblico servizio.